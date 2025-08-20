أردوغان لبوتين: ندعم إحلال سلام دائم في أوكرانيا

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، أن تركيا تدعم الجهود الرامية إلى إحلال سلام دائم في أوكرانيا بمشاركة جميع الأطراف.

وبحسب "رويترز"، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أيضا أنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في أوكرانيا، وأن تركيا تسعى جاهدة من أجل تحقيق سلام عادل منذ بداية الحرب.

وأمس الثلاثاء، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان بحث هاتفيًا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الضمانات الأمنية الممكنة والمستدامة لأوكرانيا.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن أردوغان وروته ناقشا أحدث المستجدات في عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على التنسيق الوثيق، بالإضافة إلى مساهمة تركيا في عملية السلام.