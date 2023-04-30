تسريبات جديدة.. أمريكا تفقد بريقها العالمي

كشفت تسريبات للبنتاغون على منصة ديسكورد كُشف عنها حديثا، معلومات جديدة تسلط الضوء على موقف الدول النامية الكبرى من المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، ما يشير إلى فقدان الولايات المتحدة بريقا عالميا سابقا كان يضمن لها مواقف دولية أكثر انحيازا لصالحها.

وقالت الوثائق إن هذه الدول مثل الهند والبرازيل وباكستان، تستغل التنافس بين واشنطن وموسكو وبكين لتحقيق مكاسب خاصة لها، بحسب ما استقرت عليه الاستخبارات الأمريكية السرية.

وتعرض استراتيجية الدول النامية الرامية لتجنب المواجهة المباشرة بين القوى العظمى، الأجندة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن للخطر، بحسب ما خلص إليه تقرير لصحيفة واشنطن بوست السبت، والذي كشف عن التسريبات الجديدة.