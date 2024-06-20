"لا خطوط حمراء".. لوبان تعرض خطط "اليمين المتطرف" الفرنسي للحكم

قدمت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان، الخطوط الكبرى لبرنامج حزبها في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المرتقبة.

وقالت لوبان في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الحزب لن يضع "خطوطا حمراء" أمامه، ولم تستبعد أن يقود التجمع الوطني حكومة تهيمن عليها شخصيات من خارج الحزب، لكنها أكدت أن جوردان بارديلا لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء إذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة.

ولا تخفي مارين لوبان بهجتها لـ "انهيار حزب الجمهوريين من الداخل وانهيار الحكومة" كما نقلت عنها "لوموند".

وتعتقد لوبان أن الفترة الفاصلة بين جولتي الانتخابات التشريعية في 30 يونيو و7 يوليو، وكذلك بعد الانتخابات، ستطيل انفجار المعسكرات كلها، باستثناء معسكرها.