"لا خطوط حمراء".. لوبان تعرض خطط "اليمين المتطرف" الفرنسي للحكم
قدمت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان، الخطوط الكبرى لبرنامج حزبها في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المرتقبة.
وقالت لوبان في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الحزب لن يضع "خطوطا حمراء" أمامه، ولم تستبعد أن يقود التجمع الوطني حكومة تهيمن عليها شخصيات من خارج الحزب، لكنها أكدت أن جوردان بارديلا لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء إذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة.
ولا تخفي مارين لوبان بهجتها لـ "انهيار حزب الجمهوريين من الداخل وانهيار الحكومة" كما نقلت عنها "لوموند".
وتعتقد لوبان أن الفترة الفاصلة بين جولتي الانتخابات التشريعية في 30 يونيو و7 يوليو، وكذلك بعد الانتخابات، ستطيل انفجار المعسكرات كلها، باستثناء معسكرها.
وقالت إن عملية إعادة تشكيل المشهد السياسي في فرنسا تجري الآن، متوقعة "نهاية الحقبة الماكرونية".
وتحدثت عن معارضتها لرئيس الدولة المستمرة منذ 7 سنوات، حيث تنافسا في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية عام 2017 وكذلك عام 2022.
وبحسب "لوموند"، تراهن مارين لوبان على انقسام حزب الجمهوريين وتتوقع عدم قدرته على مقاومة الانتخابات المقبلة، وقالت إن بعض نوابه قد ينضمون إلى حزبها التجمع الوطني إذا حصل على الأغلبية في الجمعية الوطنية.
وكان مرشح حزب "التجمع الوطني" لرئاسة الحكومة جوردان بارديلا قد أكد في وقت سابق أنه لن يتولى هذا المنصب إلا في حال حصول حزبه على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية المرتقبة.