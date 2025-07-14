مبعوث ترامب يصل إلى كييف

وصل المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ إلى كييف اليوم الاثنين، وفق ما أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترسل إمدادات جديدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي للبلاد.

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وكتب أندري يرماك على تيليغرام "نرحب بزيارة الممثل الخاص للولايات المتحدة كيث كيلوغ إلى أوكرانيا"، مضيفا أن "السلام من خلال القوة هو مبدأ ترامب، ونحن ندعم هذا النهج"، بحسب فرانس برس.

وقال ترامب الأحد: "سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها"، لكن دون أن يحدد عددها، وبعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.

وأضاف للصحافيين "لم أوافق على العدد بعد، ولكن سيكون لديهم البعض منها لأنهم بحاجة إلى الحماية".

وستكون عملية تسليم منظومات الدفاع الجوي جزءًا من صفقة جديدة يقول ترامب إنها تتضمن قيام حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتمويل بعض الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب للصحافيين "سنرسل لهم في الأساس قطعا متنوعة من المعدات العسكرية المتطورة ولكنهم سيدفعون لنا مقابلها 100 %".

وكرر الرئيس الأمريكي شعوره بـ"خيبة الأمل" حيال بوتين.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، شدد ترامب على أنه يستطيع العمل مع الزعيم الروسي لإنهاء الحرب، لكنه شعر بإحباط متزايد مع استمرار القصف الروسي للمدن الأوكرانية.

وقال ترامب "فاجأ بوتين الكثيرين. يتحدث بلطف، ثم يقصف الجميع في المساء".

ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ الاثنين زيارة إلى أوكرانيا.

وأضاف ترامب أنه سيلتقي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الاثنين، في حين كان قد ذكر في وقت سابق أنه سيدلي في هذا اليوم "ببيان مهم ... بشأن روسيا".