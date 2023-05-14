ما حقيقة صفع أردوغان لطفل في مركز انتخابي؟

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم المعارضة التركية خبرًا مفاده أن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان صفع طفلًا في مركز انتخابي.

ومن ثم تداولت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر أردوغان يداعب طفلًا عبر صفعة خفيفة على وجهه قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.