هل تقف روسيا خلف رسومات "نجمة داود" على مبانٍ في باريس؟

اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن رسم أكثر من 200 "نجمة داود"، التي ترمز للديانة اليهودية ودولة إسرائيل، على مبانٍ عدة في العاصمة باريس، يعد محاولة لإثارة التوتر والصراع في أوروبا، وخلق القلق والانقسام بين السكان، ما قد يدعم جهود التضليل التي تبذلها روسيا.

وقالت الصحيفة إن ذلك يتماشى مع عمليات التدخل الروسية السابقة، والتي غالبًا ما تتضمن رعاة خارجيين، وأفرادًا مستأجرين، واستغلال الصور لأغراض دعائية لزيادة انعدام الأمن والانقسامات بين السكان في أوروبا.

ووفق "لوموند"، فإن السلطات الفرنسية، التي بدأت تحقيقاتها حول الرسومات، تشتبه في أن هذا العمل التخريبي ربما تم تدبيره من قبل ممثلين روس، مشيرة إلى أنه تم اكتشافها نهاية الشهر الماضي في مختلف أحياء وضواحي باريس، لا سيما في الدائرة الرابعة عشر، ورافقت بعض الحوادث شعارات تعبّر عن الدعم لفلسطين.

كما أشارت إلى أنه "تم فحص بيانات هاتفية أظهرت أن الجناة، وهما اثنان، كانا على اتصال بشخص ثالث، ومن المحتمل أن يكونا مقيمين في الخارج، إذ لعبت شبكة الدعاية (Doppelgänger) الموالية لروسيا، والمعروفة أيضًا باسم RRN، دورًا في نشر الرسوم على الجدران، ونسبت الحكومة الفرنسية عملياتها إلى روسيا".