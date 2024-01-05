إدارة بايدن تستعد لاحتمالية تحول حرب غزة إلى نزاع إقليمي طويل

قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لاحتمالية تحول الحرب في غزة إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً وأطول أمداً.

وأضاف الموقع في تقرير له أن القوات العسكرية تقوم بصياغة خطط لضرب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر، بينما يعمل مسؤولو الاستخبارات الأمريكية على إيجاد سبل لاستباق وصد الهجمات المحتملة من جانب الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

وبحسب الموقع، يتزامن ذلك مع المحاولات الأمريكية لحث طهران على إقناع وكلائها بتقليص هجماتهم، ولكن المسؤولين يقولون إنهم لم يروا أي علامة على أن ميليشيا الحوثي تقلل من استهدافها للسفن في البحر الأحمر.