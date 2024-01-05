إدارة بايدن تستعد لاحتمالية تحول حرب غزة إلى نزاع إقليمي طويل
قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لاحتمالية تحول الحرب في غزة إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً وأطول أمداً.
وأضاف الموقع في تقرير له أن القوات العسكرية تقوم بصياغة خطط لضرب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر، بينما يعمل مسؤولو الاستخبارات الأمريكية على إيجاد سبل لاستباق وصد الهجمات المحتملة من جانب الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.
وبحسب الموقع، يتزامن ذلك مع المحاولات الأمريكية لحث طهران على إقناع وكلائها بتقليص هجماتهم، ولكن المسؤولين يقولون إنهم لم يروا أي علامة على أن ميليشيا الحوثي تقلل من استهدافها للسفن في البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن احتمالات نشوب صراع أوسع نطاقاً آخذة في التزايد، في أعقاب سلسلة من المواجهات في العراق ولبنان وإيران.
ونقل التقرير وجهة نظر يتبناها البعض في إدارة بايدن تقول إن الحرب في غزة قد صعدت رسمياً خارج حدود القطاع، وهو سيناريو حاولت الولايات المتحدة تجنبه لأشهر، باعتباره تطوراً خطيراً ليس بالنسبة للأمن الإقليمي فحسب، بل أيضاً بالنسبة لفرص إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
وبحسب الموقع، فإن بعض الناخبين يرى أن عام 2024 فرصة سانحة لهم ليخوضوا في سؤال السياسة الخارجية الرئيس في هذه الانتخابات وهو: إلى أي مدى يجب أن تشارك أمريكا في الحروب الخارجية؟، وذلك في ظل تعهد بايدن بدعم أوكرانيا بينما يقف بقوة خلف إسرائيل، بينما يفتخر الرئيس السابق دونالد ترامب، بإمكانياته إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون ساعات قليلة.
واستهدفت ميليشيا الحوثي سفينة شحن تجارية، مما أجبر طائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الأمريكية على استهداف وإغراق ثلاثة من زوارقهم.
وكانت الولايات المتحدة و10 من حلفائها قد أصدرت بياناً مشتركاً يحذر من أن الحوثيين سيواجهون عواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح وتعطيل التدفقات التجارية في البحر الأحمر.
وأكد الموقع أن مخاوف الإدارة الأمريكية حول حرب أوسع في المنطقة ليست جديدة، ولكن هناك علامات على أن التهديدات تتزايد، حيث أعلنت الولايات المتحدة بدء تحالف بحري دولي جديد لردع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر الشهر الماضي، فحتى يوم الخميس، كان هناك 25 هجوماً على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن.
ومع استمرار الخوف من أن العنف في غزة قد ينتشر إلى الضفة الغربية ولبنان مع تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل إطلاق النار على الحدود، قال ميك مولروي، وهو ضابط سابق في البحرية ووكالة المخابرات المركزية، ومسؤول في وزارة الدفاع، إن العلامات بدأت تضيء باللون الأحمر إنذاراً بتحول الحرب في غزة إلى حرب إقليمية.