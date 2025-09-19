logo
كيم جونغ أون يأمر بدعم مسيرات كوريا الشمالية بالذكاء الاصطناعي (صور)

كيم جونغ أون وخلفه المسيرات الهجومية التكتيكية "كومسونغ"المصدر: وسائل إعلام كوريا الشمالية
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أشرف، الخميس، على اختبار طائرات مسيرة جديدة.

وذكرت الوكالة الكورية أن كيم جونغ أون أمر خلال الجولة الميدانية بتعزيز قدرات الطائرات المسيّرة لبلاده بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقالت الوكالة إن كيم أشرف سابقًا في مارس/ آذار، على اختبار مسيّرات انتحارية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الوكالة تضمن الاختبار تقييم مركبات المراقبة الاستراتيجية والتكتيكية بدون طيار، بالإضافة إلى الطائرات متعددة الأغراض من سلسلة "كومسونغ"، حيث أكد كيم جونغ أون على الأداء القتالي الممتاز لهذه الأنظمة وقيمتها الاستراتيجية العسكرية.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي على أهمية تطوير التكنولوجيا الأساسية للمعدات غير المأهولة والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة.

وشدد كيم جونغ أون على ضرورة توسيع الإنتاج التسلسلي للطائرات بدون طيار ومواكبة التطورات الحديثة في الحروب.

وخلال اليوم نفسه، وقع كيم على وثيقة تتعلق بخطة تنظيمية لتعزيز الإمكانات التكنولوجية لمركز التدريب العسكري الموحد، بما يعكس التزام كوريا الشمالية بتحديث قواتها المسلحة بشكل مستمر.

وأضافت الوكالة أن كيم تفقد أيضًا أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة على الحدود مع الصين.

 

