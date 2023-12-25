في أول زيارة بعد توتر العلاقات .. رئيس الوزراء الأرميني يصل إلى روسيا

وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واجتماع رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، في أول زيارة له بعد توتر العلاقات إثر العملية العسكرية التي أطلقتها أذربيجان، وأعادت من خلالها فرض سيطرتها على إقليم ناغورنو كاراباخ في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفاد مجلس الوزراء الأرميني بأن "باشينيان سافر إلى روسيا في زيارة عمل تستغرق يومين، إذ سيشارك اليوم الاثنين في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبرغ، ويوم غد الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول سيشارك في قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة".