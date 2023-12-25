في أول زيارة بعد توتر العلاقات .. رئيس الوزراء الأرميني يصل إلى روسيا
وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واجتماع رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، في أول زيارة له بعد توتر العلاقات إثر العملية العسكرية التي أطلقتها أذربيجان، وأعادت من خلالها فرض سيطرتها على إقليم ناغورنو كاراباخ في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأفاد مجلس الوزراء الأرميني بأن "باشينيان سافر إلى روسيا في زيارة عمل تستغرق يومين، إذ سيشارك اليوم الاثنين في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سانت بطرسبرغ، ويوم غد الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول سيشارك في قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة".
يذكر أن باشينيان لم يشارك في أكتوبر/تشرين الأول، الماضي في اجتماعين؛ الأول للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقمة رابطة الدول المستقلة في بيشكيك، كما غاب عن قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك في الـ23 من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعليقًا على غياب رئيس الوزراء الأرميني عن هذه الاجتماعات، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إن غياب باشينيان لا يرجع إلى عدم الرغبة في مواصلة العمل مع منظمات، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بل لأمر يتعلق بشؤون أرمينيا الداخلية. وأشار بوتين إلى أنه لن يكون من المفيد لأرمينيا ترك هذه الجمعيات والمنظمات.