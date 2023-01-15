تقرير: تنافس نووي حاد في آسيا قد يخرج عن السيطرة

وأضافت: "ويشير هؤلاء إلى أنه حتى في الوقت الذي ترفض فيه بكين بشدة المخاوف الأمريكية واليابانية بشأن قوتها العسكرية المزدهرة، فإنها تعمل على زيادة قواتها البحرية والجوية في مناطق بالقرب من اليابان بينما تطالب بجزر سينكاكو وهي سلسلة غير مأهولة تسيطر عليها اليابان في شرق الصين".

شراكة مع روسيا

كما تعمل الصين على رفع درجة الحرارة من خلال تعزيز شراكتها مع روسيا بحسب الشبكة التي نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، إن هذا لم يحفز فقط بعض الاتفاقيات بين الولايات المتحدة واليابان، ولكن غزو روسيا لأوكرانيا قد "حرك الأمور بقوة" بالنظر إلى الطريقة التي أظهر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ علاقاتهما الوثيقة.

وأشارت الشبكة إلى أن روسيا أبرزت أيضًا قدراتها العسكرية في المحيط الهادئ، بما في ذلك في الشهر الماضي، عندما انضمت سفنها الحربية إلى السفن والطائرات الصينية في مناورة بالذخيرة الحية لمدة أسبوع في بحر الصين الشرقي.

ورأت أن استفزازات بكين واضحة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتايوان وهي الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، والتي يزعم الحزب الشيوعي الصيني أنها أراضيه على الرغم من أنه لم يسيطر عليها مطلقًا.

ورفض شي استبعاد استخدام القوة العسكرية لإخضاع الجزيرة لسيطرة بكين، وزادت الصين من أنشطتها العسكرية حول الجزيرة، خاصة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك نانسي بيلوسي في آب الماضي.