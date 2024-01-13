بصواريخ بعيدة المدى.. روسيا تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف معامل وورشات عسكرية في أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى بحرية وجوية، دون أن تسمي الوزارة تلك الأماكن.

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية هذا الصباح ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن "المنشآت المستهدفة "تنتج مقذوفات من عيار 155 و152 و125 ملم وذخائر الطائرات بدون طيار"، مؤكدة أنه "تم تحقيق هدف الضربة واستهداف جميع الأهداف المحددة".

وعلى الجبهة، قال إن القوات الروسية صدت "ثلاث هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك، شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و60 للقوات المسلحة الأوكرانية".

وذكر البيان: "خسر الجيش الأوكراني حوالي 35 عسكريًا ودبابة وخمس عربات، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز M777... وفي منطقة فولشانسك في خاركيف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الصاروخي السابع والعشرين الأوكراني".

كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه القوات المسلحة الروسية "صدت على محور كراسني ليمان، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواءين الخامس والثالث عشر للحرس الوطني الأوكراني، ونتيجة لذلك، تم القضاء على أكثر من 280 عسكريًا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وتسع سيارات ومدافع هاوتزر من طراز D-30".