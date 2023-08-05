على خلفية رفض دخول مواطنين.. انتقاد صيني نادر لروسيا
انتقدت سفارة الصين لدى موسكو، أمس الجمعة، منع روسيا الشهر الماضي خمسة مواطنين صينيين من دخول أراضيها، وقالت إن هذه المعاملة تتعارض مع العلاقات الودية بشكل عام بين البلدين.
وهذا الانتقاد نادر، حيث عبر البلدان مرارا عن قوة علاقاتهما منذ أن أعلن الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين عن شراكة "بلا حدود" في فبراير شباط 2022، عندما زار بوتين بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، قبل أيام من بدء الحرب في أوكرانيا.
وقالت السفارة عبر حسابها على موقع وي تشات للتواصل الاجتماعي أمس الجمعة إن الصينيين الخمسة مُنعوا من الدخول بعد إجراءات فحص استمرت لأربع ساعات وأُلغيت تأشيراتهم.
وأضافت في المنشور أن السفارة عقدت اجتماعا مع وزارة الخارجية ووكالات الحدود في روسيا "وأشارت بوضوح إلى أن التطبيق القاسي والمبالغ فيه للقانون من قبل روسيا في هذا الحادث أضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين".
ونقلت السفارة تصريحات لمسؤولين روس قالوا فيها إن روسيا ترحب بالمواطنين الصينيين وإنه ليس لديها سياسات تمييزية ضدهم، وإن الوجهة في طلبات التأشيرة للصينيين الخمسة لم تكن متطابقة مع وجهتهم الفعلية.