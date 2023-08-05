على خلفية رفض دخول مواطنين.. انتقاد صيني نادر لروسيا

انتقدت سفارة الصين لدى موسكو، أمس الجمعة، منع روسيا الشهر الماضي خمسة مواطنين صينيين من دخول أراضيها، وقالت إن هذه المعاملة تتعارض مع العلاقات الودية بشكل عام بين البلدين.

وهذا الانتقاد نادر، حيث عبر البلدان مرارا عن قوة علاقاتهما منذ أن أعلن الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين عن شراكة "بلا حدود" في فبراير شباط 2022، عندما زار بوتين بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، قبل أيام من بدء الحرب في أوكرانيا.