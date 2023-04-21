أمريكا تعلن مقتل أحد مواطنيها في السودان

وقال المسؤول الأمريكي: "مطار الخرطوم الدولي وحدود السودان مع تشاد مغلقان، وبسبب الوضع الأمني المؤسف وغير المؤكد والمتقلب للغاية في الخرطوم ، ومرة أخرى، وبسبب إغلاق المطار، ليس من الآمن إجراء إخلاء منسق للحكومة الأمريكية لطائرة خاصة أمريكية وللمواطنين، في هذا الوقت".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الجيش يعد أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل إخلاء محتمل للسفارة الأمريكية في السودان، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا: "نشرنا بعض القوات في مسرح العمليات لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات إذا طُلب منا التحرك. ولم تتم مطالبتنا بفعل أي شيء بعد.. لم يُتخذ قرار بشأن أي شيء".