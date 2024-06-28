مواطنو بوليفيا يتساءلون.. هل التحرك العسكري كان انقلابًا أم خدعة؟

بعد يوم واحد من الانقلاب الذي استهدف رئيس بوليفيا، الذي لا يحظى بشعبية، شكك خصوم الرئيس السياسيون، وكذلك الناس العاديون، في رواية الحكومة للأحداث ووجدوا فيها العديد من الثغرات، فهل كان ما حدث انقلابًا بالفعل أم مجرد خدعة دبرها الرئيس البوليفي؟

بعد أن واجه الرئيس لويس آرسي زعيم الضباط المنشقين بالقصر الرئاسي في مشهد تم التقاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، تراجع الجنود وتم استعادة النظام، دون سقوط قتلى كما كان يحصل في الانقلابات العديدة التي ميزت التاريخ البوليفي.

وقال مسؤولون حكوميون يوم الخميس إن 16 ضابطًا عسكريًا وأستاذًا جامعيًا واحدًا اعتقلوا بتهمة التخطيط للتمرد.

ومن بين المعتقلين اثنان من كبار القادة الذين حددتهم الحكومة على أنهما من زعماء العصابة؛ الجنرال خوان خوسيه زونيغا، القائد السابق للجيش الذي واجهه آرسي، ونائب الأدميرال خوان أرنيس، قائد البحرية البوليفية.

ونسب هيكتور آرسي زاكونيتا، سفير بوليفيا لدى منظمة الدول الأمريكية، في خطاب ألقاه يوم الخميس في واشنطن، الفضل إلى "الإجراءات الشجاعة والحاسمة التي اتخذها الرئيس لويس آرسي لمواجهة الجنرال المتمرد بشكل مباشر وشخصي".

"مؤامرة كوميدية"

لكن ما كان يمكن أن يكون لحظة احتفالية بالنسبة لآرسي قد طغت عليه حملات مختلفة للسيطرة على سردية الأحداث بحلول يوم الخميس.

وظهرت تساؤلات حول سبب انقلاب زونيغا، الذي كان مقربًا من الرئيس، فجأة كجزء مما بدا أنه مؤامرة سيئة التخطيط، وحتى كوميدية.

وقال إدواردو غامارا، الذي يتابع شؤون بوليفيا في جامعة فلوريدا الدولية: "يصدق الناس الآن السرد القائل بأن هذا الانقلاب مزيف، وأن كل هذا كان مدبرًا. لذا فإن الحكومة تواجه وقتًا عصيبًا للغاية".

ومن بين أولئك الذين أثاروا الشكوك، الرئيس السابق كارلوس ميسا، ورئيس مجلس الشيوخ أندرونيكو رودريغيز، وصامويل دوريا ميدينا، رجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق الذي يعد من أبرز قادة المعارضة.

وقال دوريا ميدينا: "هذا العمل الغريب الذي قام به رجل عسكري ترك البوليفيين في حيرة من أمرهم. نطالب بإجراء تحقيق عميق فيما حدث حتى نعرف حقيقته ونتمكن من تحديد المسؤولية".