مواطنو بوليفيا يتساءلون.. هل التحرك العسكري كان انقلابًا أم خدعة؟
بعد يوم واحد من الانقلاب الذي استهدف رئيس بوليفيا، الذي لا يحظى بشعبية، شكك خصوم الرئيس السياسيون، وكذلك الناس العاديون، في رواية الحكومة للأحداث ووجدوا فيها العديد من الثغرات، فهل كان ما حدث انقلابًا بالفعل أم مجرد خدعة دبرها الرئيس البوليفي؟
بعد أن واجه الرئيس لويس آرسي زعيم الضباط المنشقين بالقصر الرئاسي في مشهد تم التقاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، تراجع الجنود وتم استعادة النظام، دون سقوط قتلى كما كان يحصل في الانقلابات العديدة التي ميزت التاريخ البوليفي.
وقال مسؤولون حكوميون يوم الخميس إن 16 ضابطًا عسكريًا وأستاذًا جامعيًا واحدًا اعتقلوا بتهمة التخطيط للتمرد.
ومن بين المعتقلين اثنان من كبار القادة الذين حددتهم الحكومة على أنهما من زعماء العصابة؛ الجنرال خوان خوسيه زونيغا، القائد السابق للجيش الذي واجهه آرسي، ونائب الأدميرال خوان أرنيس، قائد البحرية البوليفية.
ونسب هيكتور آرسي زاكونيتا، سفير بوليفيا لدى منظمة الدول الأمريكية، في خطاب ألقاه يوم الخميس في واشنطن، الفضل إلى "الإجراءات الشجاعة والحاسمة التي اتخذها الرئيس لويس آرسي لمواجهة الجنرال المتمرد بشكل مباشر وشخصي".
"مؤامرة كوميدية"
لكن ما كان يمكن أن يكون لحظة احتفالية بالنسبة لآرسي قد طغت عليه حملات مختلفة للسيطرة على سردية الأحداث بحلول يوم الخميس.
وظهرت تساؤلات حول سبب انقلاب زونيغا، الذي كان مقربًا من الرئيس، فجأة كجزء مما بدا أنه مؤامرة سيئة التخطيط، وحتى كوميدية.
وقال إدواردو غامارا، الذي يتابع شؤون بوليفيا في جامعة فلوريدا الدولية: "يصدق الناس الآن السرد القائل بأن هذا الانقلاب مزيف، وأن كل هذا كان مدبرًا. لذا فإن الحكومة تواجه وقتًا عصيبًا للغاية".
ومن بين أولئك الذين أثاروا الشكوك، الرئيس السابق كارلوس ميسا، ورئيس مجلس الشيوخ أندرونيكو رودريغيز، وصامويل دوريا ميدينا، رجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق الذي يعد من أبرز قادة المعارضة.
وقال دوريا ميدينا: "هذا العمل الغريب الذي قام به رجل عسكري ترك البوليفيين في حيرة من أمرهم. نطالب بإجراء تحقيق عميق فيما حدث حتى نعرف حقيقته ونتمكن من تحديد المسؤولية".
إدارة آرسي ترد على الاتهامات
سعت إدارة آرسي يوم الخميس إلى إظهار أنها لا تزال مسيطرة على مقاليد السلطة بينما تتطلع إلى إبطال الاتهامات من أولئك الذين زعموا أن الانتفاضة ربما تكون مدبرة لتعزيز شعبية الرئيس المنخفضة وصرف الانتباه عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقالت ماريا برادا، إحدى كبار مساعدي آرسي: "أرفض بشدة هذا النوع من التأكيدات، التي تعدّ متهورة تمامًا، لأنها تتعارض مع سياسات الدولة لدينا للحفاظ على ديمقراطيتنا".
وأضافت برادا أنها كانت مع الرئيس وأعضاء الحكومة في اجتماع في الطابق الثاني والعشرين من المقر الرئاسي يوم الأربعاء في لاباز عندما رأوا من نوافذهم مركبات مدرعة تقترب من ساحة موريلو بلازا.
وقالت إن آرسي بدأ في الاتصال بزونيغا، لكن لم يتم الرد على المكالمات.
بدأ الانقلاب مع نشر بضع عشرات من الجنود والعربات المدرعة في الساحة، حيث يقع القصر الرئاسي والبرلمان. اقتحم زونيغا الأبواب التاريخية للقصر وهو على متن إحدى المركبات في الوقت الذي اخترق الجنود المبنى.
وعندما برز زونيغا، سرعان ما واجه تحديًا من قِبَل رئيس يتعرض لانتقادات علنية بسبب تردده في الحسم.
وقال آرسي لزونيغا: "إذا كنت تحترم التسلسل القيادي العسكري وكنت رجلًا عسكريًا جيدًا، فاسحب كل هذه القوات في هذه اللحظة. هذا أمر".
تساؤلات
يتساءل السياسيون والمحللون والبوليفيون العاديون لماذا يشن القادة عملية انقلاب مخطط لها دون دعم المدنيين والمشرعين والصحافة؟ ويتساءلون أيضًا لماذا لم يقم زونيغا، أثناء مواجهته مع الرئيس داخل القصر وبدعم من الجنود، باحتجاز الزعيم في تلك اللحظة؟
كما أثارت تصرفات زونيغا الغريبة في الأيام الأخيرة الانتقادات. في يوم الإثنين، أجرى الجنرال مقابلة مع البرنامج الحواري المتلفز "لا كذب" وانتقد الرئيس السابق القوي إيفو موراليس، الذي ساعد آرسي في الوصول إلى السلطة ولكنه الآن يعارضه ويريد الترشح للرئاسة العام المقبل.
ووصف زونيغا موراليس بأنه كاذب متعطش للسلطة، وقال إنه سيقف ضده بل ويعتقله إذا لزم الأمر. وقال زونيغا في البرنامج: "لا يمكن أن يصبح موراليس رئيسًا لهذا البلد مرة أخرى".
ووجه موراليس، في مقابلة إذاعية، انتقادات للجنرال، قائلًا إن زونيغا خطط لقتله، دون تقديم أدلة.
وقال مسؤولون إن زونيغا أعفي من منصبه، لكن لم يتم تسمية أحد بدلاً منه. وبحلول يوم الخميس، كان الجنرال والضباط الذين دعموه والجنود وأفراد الشرطة الذين قال آرسي زاكونيتا، سفير منظمة الدول الأمريكية، إن عددهم 200، قد تمردوا في قلب لاباز العاصمة.
تصريحات زونيغا
حصل الأشخاص الذين كانوا يصورون في الساحة، أثناء الانقلاب وبعد ذلك عندما تراجع زونيغا، على تعليقات منه تثير الحيرة ومتناقضة.
وقال زونيغا في الساحة إنه "يحتج على الانتهاكات" ودعا الحكومة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين. وبعد ساعات، وأثناء احتجازه، قال إن هذا الانقلاب كان من تدبير الرئيس.
وقال زونيغا إن آرسي طلب منه في وقت سابق مساعدته "للتحضير لشيء يرفع شعبيته". مضيفا "سألته: هل يجب علينا إخراج (المركبات) المدرعة؟" وأجاب آرسي "أخرجوها".
وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بعدما ترددت تعليقات زونيغا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفعت ماريا برادا وثيقة قالت إنها اعتراف زونيغا بقيادة الانقلاب. واتهمت السلطات زونيغا بتهم الإرهاب والتمرد.
وبحسب برادا، قال زونيغا للمحققين إن الخطة فشلت لأن قادة الجيش والشرطة الذين كان من المتوقع أن يشاركوا في الانتفاضة لم يحضروا. وقالت إن الحكومة ملتزمة بتقديم جميع المتآمرين إلى العدالة.
وفي حديثها مع راديو بلو الكولومبي يوم الخميس، قالت إن تعليقات زونيغا كانت "مسرحية أخيرة لمحاولة التهرب من المسؤولية التي يتحملها كرئيس للانقلاب الفاشل".
وقال رافائيل أرشوندو، المحلل السياسي البوليفي والأستاذ في جامعة بويبلا الأيبيرية الأمريكية في المكسيك، إن الانتشار العسكري يوم الأربعاء في ساحة موريلو كان "الانقلاب الأكثر بثًا على التلفزيون في تاريخ بوليفيا، وهو ما يغذي المشهد بالتأكيد".