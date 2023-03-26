بوريل: لا نريد الارتهان للصين كما حصل مع الغاز الروسي

وبرز ذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما قلصت موسكو شحنات الغاز إلى أوروبا، ما أرغم القارة على البحث عن طرق إمداد أخرى.

وأشار إلى أن هذا الارتهان "جعل (فلاديمير) بوتين يعتقد أنه يمكن أن يغزو أوكرانيا مع الإفلات التام من العقاب، لأن أوروبا، رهينة استهلاكنا للغاز الذي يأتي 40 بالمئة منه من روسيا، لن تتحرك".

وأكد في كلمة ألقاها في القمة الأيبيرية الأمريكية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان: "نريد تجنب أن تجعلنا علاقتنا مع الصين نرتهن لها كما كانت الحال مع روسيا".

واعتبر بوريل أن عام 2023 كان "عاماً مهماً" لإبرام اتفاقيات في دول أخرى، مع أمريكا اللاتينية خصوصا، استعداداً للقمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي ستعقد في تموز/يوليو.