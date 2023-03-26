بوريل: لا نريد الارتهان للصين كما حصل مع الغاز الروسي
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تجنب الارتهان للصين كما كان حيال الغاز الروسي، داعياً إلى تعزيز التجارة مع أمريكا اللاتينية.
وقال بوريل: "اكتشفنا أن الارتهان الذي كان أحد عناصر بناء السلام، هو أيضاً سلاح يمكن توجيهه ضدنا"، مشيراً إلى "ارتهان أوروبا المفرط للغاز الروسي".
وبرز ذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما قلصت موسكو شحنات الغاز إلى أوروبا، ما أرغم القارة على البحث عن طرق إمداد أخرى.
وأشار إلى أن هذا الارتهان "جعل (فلاديمير) بوتين يعتقد أنه يمكن أن يغزو أوكرانيا مع الإفلات التام من العقاب، لأن أوروبا، رهينة استهلاكنا للغاز الذي يأتي 40 بالمئة منه من روسيا، لن تتحرك".
وأكد في كلمة ألقاها في القمة الأيبيرية الأمريكية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان: "نريد تجنب أن تجعلنا علاقتنا مع الصين نرتهن لها كما كانت الحال مع روسيا".
واعتبر بوريل أن عام 2023 كان "عاماً مهماً" لإبرام اتفاقيات في دول أخرى، مع أمريكا اللاتينية خصوصا، استعداداً للقمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي ستعقد في تموز/يوليو.
وتابع بوريل أن "أوروبا وأمريكا اللاتينية لديهما فرصة لإظهار أن علاقتهما التجارية ما زالت مصدر تقدم"، مضيفًا أن الاستثمارات الأوروبية في أمريكا اللاتينية أكثر مما هي في روسيا والصين والهند واليابان "مجتمعة".
وذكر تقرير أممي صادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية أن 36 % من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة البالغة 142 مليار دولار جاءت من أوروبا في عام 2021.