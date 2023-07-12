الصين تطالب الناتو بوقف الاتهامات "الاستفزازية"

طالبت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بوقف تصريحاته "الاستفزازية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية، بأن "الصين تطالب حلف (الناتو) بالتوقف عن الاتهامات التي لا أساس لها والتصريحات الاستفزازية ضدها".