الصين تطالب الناتو بوقف الاتهامات "الاستفزازية"
طالبت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بوقف تصريحاته "الاستفزازية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية، بأن "الصين تطالب حلف (الناتو) بالتوقف عن الاتهامات التي لا أساس لها والتصريحات الاستفزازية ضدها".
وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، ردًّا على سؤال بخصوص بيان مشترك لحلف الناتو وجه انتقادات شديدة إلى الصين، منها أن بكين تشكل تحديًا أمام مصالح التكتل العسكري وأمنه.