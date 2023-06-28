مداهمات في 7 دول أوروبية ضمن تحقيق يطال شركة "أدلر"

نفذت السلطات الأمنية في سبع دول أوروبية، اليوم الأربعاء، مداهمات في إطار تحقيق بشبهات احتيال محاسبي في شركة "أدلر" العقارية الألمانية العملاقة، وفق ما أفاد المدّعون.

وفتحت التحقيقات بشأن الشركة بعدما نشرت مجموعة "فايسروي ريسرتش" للتحقيقات المالية تقريرا في 2021 اتهمت فيه "أدلر" بمحاولة "إخفاء واقعها المالي الفعلي"، واصفة إياه بـ"القاتم"، فيما نفت الشركة حينها مزاعم المجموعة.

وشملت المداهمات 21 موقعا في كل من ألمانيا والنمسا وهولندا وبريطانيا والبرتغال وموناكو ولوكسمبورغ، من بينها منشآت تجارية وشقق ومكتب محاماة.

وشارك 175 من عناصر الشرطة الألمانية في المداهمات، علما بأن الشركة التي يطالها التحقيق مقرها في فرانكفورت وتحظى بحضور واسع في ألمانيا.

وأكدت "أدلر" أنها المستهدفة بالإجراءات، علما بأن المحققين اكتفوا بالإشارة إلى أن المداهمات تطال "شركة في المجال العقاري" من دون تسميتها.

وأشاروا إلى أن أعضاء سابقين في مجلس إدارة الشركة، وهم ألماني ونمساوي وانجليزي تتراوح أعمارهم بين 38 و66 عاما، هم قيد التحقيق في القضية.

وتوجّه لهؤلاء تهم تحريف أو المساهمة في تحريف ميزانية الشركة بين العامين 2018 و2020، وفق المدّعين. كما يواجهون تهما أخرى منها السعي لرفع أسعار المشاريع بطريقة غير نزيهة.