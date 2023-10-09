أكبر شركة طيران أوروبية تلغي رحلاتها من وإلى تل أبيب

وقالت شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة عبر موقعها الإلكتروني: "لقد اضطررنا للأسف إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطار تل أبيب بين الإثنين التاسع من أكتوبر والأربعاء 11 أكتوبر؛ بسبب قيود تشغيلية خارجة عن سيطرة رايان إير".

وكانت شركات طيران أمريكية أعلنت أمس تعليق رحلاتها إلى تل أبيب، وحذت تلك الشركات حذو الخطوط الجوية الفرنسية، التي كانت أعلنت تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر.