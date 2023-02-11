الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة

وأشار الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ناحال عوز، المحاذية لقطاع غزة.

وجاءت عملية إطلاق الصاروخ في ظل تصعيد ميداني تشهده الضفة الغربية، كانت أحدث حلقاته استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وتكررت حوادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة ومنذ استلام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للحكم في إسرائيل.

وطالب وزراء وأقطاب أحزاب يمينية في الحكومة الإسرائيلية بردود أكثر صرامة تجاه قطاع غزة، وسياسة "تنقيط الصواريخ" التي تتم من قبل بعض الفصائل الفلسطينية المسلحة هناك.