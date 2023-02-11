الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، اعتراض صاروخ انطلق من غزة تجاه مستوطنة إسرائيلية محاذية للقطاع، في حادثة تكررت ثلاث مرات خلال نحو شهر.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر حسابه على تويتر: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وتم اعتراضه بوساطة القبة الحديدية".
وأشار الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ناحال عوز، المحاذية لقطاع غزة.
وجاءت عملية إطلاق الصاروخ في ظل تصعيد ميداني تشهده الضفة الغربية، كانت أحدث حلقاته استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.
وتكررت حوادث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة ومنذ استلام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للحكم في إسرائيل.
وطالب وزراء وأقطاب أحزاب يمينية في الحكومة الإسرائيلية بردود أكثر صرامة تجاه قطاع غزة، وسياسة "تنقيط الصواريخ" التي تتم من قبل بعض الفصائل الفلسطينية المسلحة هناك.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، الحكومة الإسرائيلية بـ"تصفية كبار القادة الفلسطينيين في قطاع غزة"، مهددا بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو في حال لم تعمل على منع إطلاق الصواريخ من القطاع.