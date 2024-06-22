إيران.. اشتباك بالأيدي بين أنصار "ظريف" ومعارضيه (فيديو)

وبحسب وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية، فقد شهدت القاعة عند إلقاء ظريف كلمته، توتراً حاداً مع شعارات ضده وضد التيار الإصلاحي.

وقال ظريف مخاطباً مجموعة رفعت شعارات مناهضة له "أنتم لا تخجلون من اتهامي بالكذب رغم إن المرشد علي خامنئي قال مراراً إنني شخص صادق، هذا عار عليكم".

وأضاف "أنتم تكذبون عندما تقولون إنكم من أنصار قائد الثورة علي خامنئي، وتكذبون عندما تقولون إنكم من أنصار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته الراحل حسين أمير عبد اللهيان، أنتم معارضون لخامنئي ورئيسي وعبداللهيان".

وكان ظريف يتواجد في مدينة كاشان ضمن حملة انتخابية لدعم المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان، الذي يتنافس مع خمسة مرشحين من التيار الأصولي في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران الجاري.