قبرص تدعو إلى تسوية لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ 50 عاما

دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تسوية سلمية وإعادة توحيد الجزيرة المقسمة التي تشهد توترات منذ نصف قرن.

وقال خريستودوليدس: "لقد حان الوقت لأن تصبح الأمم المتحدة قوة دافعة في الحوار من خلال تعيين مبعوث بشأن المشكلة القبرصية أولاً، ولتمهيد الطريق من أجل استئناف المفاوضات".

ولا تسيطر جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، سوى على الجزء الجنوبي من الجزيرة المقسّمة إلى شطرين منذ غزو تركيا لثلثها الشمالي 1974؛ رداً على انقلاب نفّذه قوميون قبارصة يونانيون أرادوا ضمّ البلاد إلى اليونان.