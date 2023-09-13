البيت الأبيض يدافع عن صفقة تبادل السجناء مع إيران

دافع البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أثار انتقادات من الجمهوريين.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، إن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات الأمريكية من هذا الاتفاق.

وأضاف أمام الصحفيين: "هذا ليس سدادا من أي نوع. إنها ليست فدية. هذه ليست أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. لم نرفع أيا من عقوباتنا عن إيران".

وأفادت وثيقة، اطلعت عليها "رويترز"، الاثنين، بأن "واشنطن أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية".