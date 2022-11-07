قبل محادثات واشنطن.. اتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بعد قصف حدودي

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات، يوم الإثنين، بشأن قصف جديد على الحدود، قبل محادثات في واشنطن تهدف إلى وضع حد لصراع أودى بحياة مئات الأشخاص في الأشهر الأخيرة.

ويتوجه وزيرا خارجية البلدين المتنازعين في القوقاز إلى الولايات المتحدة، الإثنين؛ لعقد محادثات برعاية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتعهد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، منذ أسبوع فقط "بعدم اللجوء للقوة"، خلال قمة في روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن وزارة الدفاع الأرمينية أكدت في بيان أن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار، ليل الأحد الإثنين، على مواقع أرمينية تقع في المنطقة الشرقية من الحدود"، مشيرة إلى عدم وقوع "أي ضحايا".

من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القوات الأرمينية، بإطلاق النار "بأسلحة خفيفة من عيارات مختلفة" على مواقع باكو، دون أن تبلغ عن أي خسائر.

ودعا الكرملين يريفان وباكو إلى "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوتر".

وخاضت أذربيجان وأرمينيا مواجهات عدة منذ عقود ضمن نزاع للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، كانت من أشدها معارك في العام 2020.

وخلّفت حرب خريف 2020 بين أرمينيا وأذربيجان أكثر من 6500 قتيل من الجانبين، وانتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق سلام برعاية موسكو.

لكن مواجهات متقطعة استمرت رغم وجود قوات روسية سواء في ناغورني قره باغ أو عند الحدود المعترف بها بين البلدين، كما حصل في أيلول/ سبتمبر، حين قتل 286 شخصًا على الأقل في مواجهات جديدة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

واندلعت الحرب الأولى بين البلدين عند سقوط النظام السوفييتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، للسيطرة على هذه المنطقة ذات الغالبية الأرمينية في الأراضي الأذربيجانية؛ ممّا أسفر عن مقتل حوالي 30 ألف شخص.

وبينما تزداد عزلة موسكو على الساحة الدولية منذ غزوها لأوكرانيا، في أواخر شباط/ فبراير، يؤدي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دورًا رئيسًا كوسيطين في عملية التطبيع بين باكو ويريفان.

والتقى باشينيان وعلييف في بروكسل مرات عدة برعاية الاتحاد الأوروبي، وسبق لوزيري خارجية البلدين أن التقيا في أيلول/ سبتمبر في نيويورك بتدبير من وزير الخارجية الأمريكي.

وتنظر روسيا بسلبية إلى هذه المبادرات، إذ تسعى إلى تأكيد نفوذها في منطقة القوقاز، وتشك في رغبة الغرب بمنافستها أثناء انشغالها بغزو أوكرانيا.