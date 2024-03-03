المونيتور: العلاقات التجارية التركية الأفغانية بطريقها للازدهار

ذكر تقرير لصحيفة "المونيتور" أن العلاقات التجارية التركية الأفغانية في طريقها إلى النمو والازدهار بشكل مرتفع بفعل العلاقة القوية المرتكزة على المصالح العرقية والجيوسياسية المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أنها ذاهبة لأبعد من ذلك مستقبلًا.

تُعد أفغانستان بالنسبة لتركيا بوابة الدخول الجنوبية لآسيا الوسطى والقوقاز، تلك المنطقة التي تضم العديد من البلدان الناطقة باللغة التركية.

علاوة على أن وجود تركيا في أفغانستان يضعها على الشريان الرئيس لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ويقربها من هدفها الخاص بالتحول إلى مركز سياسي لقيادة العالم الإسلامي، خاصة في ضوء احتلال أفغانستان مساحة جيوسياسية مهمة تربط الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية.

وأشار التقرير إلى حديث وزير التجارة والصناعة في حكومة طالبان، قدرة الله جمال، مع مجموعة من المستثمرين الأتراك في منتصف فبراير، حين قال: "لا ينبغي التضحية بالتجارة والصناعة من أجل السياسة"، مضيفًا أن "الاستثمار من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية الثنائية بين تركيا وأفغانستان إلى حد كبير".

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الأفغاني، عبد السلام جواد أخوندزاده: " أبدى المستثمرون الأتراك اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية للكهرباء والمطارات والمجمعات الصناعية والبلدات التجارية في أفغانستان".

ولفت التقرير إلى أن بقاء تركيا ضمن قوة لحلف الناتو، تتألف من 600 مقاتل، في كابول بعد انسحاب الجيش الأمريكي في عام 2021 بحجة الرغبة بتأمين الحماية لمطار كابول. لكن طالبان رفضت حينذاك واتفقت على إسناد المهام الفنية واللوجستية للأتراك.

وخلُص التقرير إلى أن حكومة طالبان تسعى جادة إلى التقارب مع أي حكومات تُرحب بالتعامل المباشر معها في ضوء عدم اعتراف أي دولة بها كحكومة شرعية لأفغانستان، ومواجهتها تحديات متزايدة في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وفي تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية الكبرى.

وعلى ما يبدو أن الاجتماعات الثنائية بين الطرفين التركي والأفغاني قد فتحت الباب لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري لرجال الأعمال الأتراك في أفغانستان كنقطة بداية وتحوّل تقود إلى أبعد من ذلك مستقبلًا.