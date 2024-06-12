صورة بالذكاء الاصطناعي لوزيرة المواصلات الإسرائيلية تثير جدلا واسعا

تسببت صورة صممها مؤثر إسرائيلي بالذكاء الاصطناعي، لوزيرة المواصلات والسلامة على الطرق ميري ريغيف، في جدل واسع وقادته إلى التحقيق أمام النيابة العامة، وأظهرت الصورة، الوزيرة الإسرائيلية بينما كانت مغطاة بالفشار المغموس بالدماء.

وتردد اسم ريغيف كثيرًا في الإعلام العبري خلال الأيام الأخيرة، عقب تحقيق بثته قناة "أخبار 13" العبرية، كشف تورطها بشبهات فساد واسعة النطاق، فيما داهمت الشرطة مكتبها الاثنين، وصادرت وثائق كثيرة ضمن التحقيقات الجارية.