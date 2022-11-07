"إصلاحات القضاء".. هل تقضي على شراكة نتنياهو و"اليمينيين"؟

كشف تقرير عبري أن زعيم حزب "الليكود" واليمين الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول إضعاف شركائه في الائتلاف الحكومي الجديد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "نتنياهو بدأ ذلك بالتراجع عن الالتزام بالإصلاحات في النظام القضائي الذي يحرص شركاؤه على تنفيذها".

وأضافت الصحيفة أن زعيم حزب "الليكود" يحاول التوصل لاتفاقيات ائتلافية ضعيفة وتشكيل الحكومة قبل مناقشة تلك الإصلاحات.

صراعات داخل كتلة اليمين

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يؤدي ذلك لنشوب صراعات بين نتنياهو وشركائه في اليمين المتطرف، على الرغم من الخيط الأيديولوجي الواضح الذي يربط جميع التشكيلات في الائتلاف الإسرائيلي الجديد".

وأضافت: "يعترف كبار مسؤولي الليكود واليمين الذين تحدثوا مع نتنياهو بأنهم لم يتمكنوا من فهم ما يريده هذه المرة، وإلى أي مدى ينوي المضي بالإصلاحات القضائية".

وتابعت: "البعض يرى أن نتنياهو لم يتخذ قراره بعد، وأنه يريد أن يحسب خطواته بعناية".

وشدد التقرير على أن "شركاء نتنياهو متمسكون بالإصلاحات القضائية، في الوقت الذي يسعى فيه زعيم الليكود لتهدئة الأجواء معهم"، مبينًا أن "شركاء نتنياهو يريدون اتفاقيات واضحة ترسي التغييرات في النظام القضائي".

ومضت "يديعوت أحرونوت" قائلة: "لكن نتنياهو يريد التراجع ويسعى لاتفاقيات ضعيفة بحجة ضيق الجدول الزمني لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وأن الوقت لا يسمح إلا بتوزيع الأدوار في الوقت الحالي دون أي حديث عن إصلاحات بنظام القضاء".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "رسالة نتنياهو بهذا الشأن مقلقة لأولئك الذين يهدفون لتطبيق هذه الإصلاحات"، مستكملةً: "نتنياهو نفسه تحدث على مدار السنوات الثلاث الماضية عن أهمية إجراء إصلاحات بالنظام القضائي".

وبينت أن "المسؤولين في حزب الليكود يقدرون أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير نتنياهو في الحزب هو عدم وفائه بوعوده المتعلقة بنظام العدالة".

رسالة لنتنياهو

وكشف التقرير العبري عن رسالة بعثتها منظمات يمينية لنتنياهو أكدت فيها أن "مستقبل إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وكدولة بشكل عام معرض للخطر، وأن أمام اليمين فرصة لا تتكرر لإصلاح نظام العدالة والقضاء".

وتضمنت الرسالة أن "الإصلاحات شرط ضروري لاستعادة قدرة إسرائيل على الوجود كدولة ديمقراطية، كما أنها الطريقة الوحيدة التي سنتمكن من خلالها إعادة الحكم للشعب"، مؤكدة ضرورة تمرير الإصلاحات القضائية.

ولفت التقرير إلى أن التحرك البطيء لنتنياهو بهذا الملف ومحاولة عدم الالتزام به سيؤدي إلى انفجار داخل كتلة اليمين، خاصة وأن نتنياهو لن يجد أي طرف إسرائيلي أو شخص يمكن إلقاء اللوم عليه بهذا الشأن.

وبينت الصحيفة أن "أحزاب اليمين المتطرف تتنافس فيما بينها على الوزارات في الحكومة الإسرائيلية المقبلة"، معتبرة أن "وزارة الدفاع ستكون محوراً مهماً في الصراع بين أحزاب اليمين وستدور حولها جميع أنواع النزاعات والخلافات".

ولفتت إلى أن "وزارتي الأمن الداخلي والعدل ستكونان محط نزاع بين الليكود وأحزاب اليمين الإسرائيلي، خاصة في ظل سعي عدد من أعضاء الليكود ورؤساء أحزاب اليمين للحصول على الوزارتين".