روسيا تلوح بالرد على تحرك "الناتو" نحو حدودها

حذرت موسكو من عواقب تحرك حلف شمال الأطلسي "الناتو" نحو حدود روسيا، ملوحة بالرد على هذا التحرك، وفق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الناتو يتحرك نحو حدود روسيا، معتبرا أن هذا التحرك يثير قلق موسكو وأنه سيكون هناك رد على هذه التحركات.

وذكر بيسكوف للصحفيين: "الناتو هو الذي يتحرك باستمرار ببنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا، ونحن لا نتحرك نحو البنية التحتية لحلف الناتو، وهذا لا يمكن إلا أن يسبب قلقنا، ويمكن أن يؤدي إلى إجراءات للرد لضمان أمننا".

وأضاف: "كان الناتو يعتبر بلدنا خصما افتراضيا، والآن يعتبر بلدنا خصمًا واضحًا، في العلن، لكن هذا ليس سوى تصعيد للتوتر في أوروبا، وله عواقبه".