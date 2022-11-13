تداول واسع لفيديو صادم يكشف ضحايا تفجير ساحة تقسيم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سلطات بلاده تعمل حالياً على تحديد هوية مرتكبي "الهجوم الشنيع" الذي حدث اليوم الأحد في شارع تقسيم، في إسطنبول، ونتج عنه حتى الآن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 53 شخص.

وتداول نشطاء ومغردون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما يظهر عددا من القتلى والجرحى ممددين في موقع التفجير الذي شهده شارع الاستقلال المعروف بشارع تقسيم في إسطنبول.