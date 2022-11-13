تداول واسع لفيديو صادم يكشف ضحايا تفجير ساحة تقسيم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سلطات بلاده تعمل حالياً على تحديد هوية مرتكبي "الهجوم الشنيع" الذي حدث اليوم الأحد في شارع تقسيم، في إسطنبول، ونتج عنه حتى الآن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 53 شخص.
وتداول نشطاء ومغردون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما يظهر عددا من القتلى والجرحى ممددين في موقع التفجير الذي شهده شارع الاستقلال المعروف بشارع تقسيم في إسطنبول.
وذكرت وسائل إعلام تركية وحاكم إسطنبول أن انفجارا وقع في شارع مزدحم للمشاة في وسط المدينة التركية؛ أسفر عن قتلى وإصابات.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في شارع الاستقلال المزدحم، وسرعان ما قامت الشرطة بتطويقه.
وذكرت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية الرسمية، ووسائل إعلام أخرى، أن المنطقة الواقعة في حي "بك أوغلي" بالمدينة كانت مزدحمة كالمعتاد بالمتسوقين والسياح والعائلات.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.
من جهته، أوضح حاكم إسطنبول، علي يرلي كايا، على "تويتر"، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 4:20 مساء بالتوقيت المحلي (1320 بتوقيت جرينتش).