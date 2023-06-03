وصفتها بالغريبة.. أوكرانيا ترفض خطة السلام الإندونيسية

رفض وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، خطة اقترحها نظيره الإندونيسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واصفًا إياها بمقترح "غريب".

واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة، اليوم السبت، خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.

ويضم المقترح "وقفًا فوريًا لجميع الأعمال العدائية"، ووقف إطلاق النار "في المواقع الحالية"، وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون، ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.