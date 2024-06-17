قتلى وجرحى بتصادم قطارين في الهند (فيديو)

قال مسؤول من الشرطة إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء تصادم قطارين في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند.

وذكرت رئيسة وزراء الولاية اليوم الاثنين، إن قطار بضائع اصطدم بقطار ركاب في منطقة دارجيلنغ.

وأضافت ماماتا بانرجي في منشور على منصة إكس "صُدمت عندما علمت للتو بحادث قطار مأساوي في منطقة دارجيلنغ" وبانتظار التفاصيل، وفق ما أوردت رويترز.