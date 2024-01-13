بريطانيا تتعهد بإرسال آلاف المسيّرات إلى أوكرانيا

تعهدت المملكة المتحدة بإرسال أكبر عدد من المسيّرات العسكرية إلى أوكرانيا، بعد زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء ريشي سوناك إلى كييف.

ووفقاً لموقع "إندبندت" البريطاني، أعلنت الحكومة، الجمعة، أن بريطانيا ستزيد دعمها لقتال أوكرانيا ضد بوتين إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المقبلة، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني.

وتهدف الخطوة إلى مساعدة أوكرانيا على شراء مسيّرات عسكرية، بما في ذلك طائرات المراقبة وبعيدة المدى والبحرية.

وأضاف الموقع، أن بريطانيا ستقدم أكبر شحنة من المسيّرات إلى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتم تصنيع معظمها في المملكة المتحدة.

كما لفت الموقع إلى حديث "سوناك" في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، يوم الجمعة، قائلاً إن حزمة المساعدات كانت "استثمارًا" في الأمن العالمي.