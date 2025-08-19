"خان إسرائيل ويهود بلاده".. نتنياهو يفتح النار على نظيره الأسترالي

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة لنظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي، واصفًا إياه بـ"سياسي ضعيف خان إسرائيل"، في خضم توتر دبلوماسي بين البلدين منذ إعلان كانبيرا أنها ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل.

وجاء في منشور على حساب مكتب نتنياهو على إكس "سيذكر التاريخ ألبانيزي على ما هو عليه: سياسيًّا ضعيفًا خان إسرائيل وتخلّى عن يهود أستراليا". وأتى ذلك بعد انتقاد أستراليا قرار الدولة العبرية سحب تأشيرات ممثليها الدبلوماسيين لدى السلطة الفلسطينية، ردًّا على إلغاء كانبيرا تأشيرة دخول لسياسي إسرائيلي من اليمين المتطرف.

وفي أحدث تطور، انتقدت أستراليا، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، معتبرة أنه "غير مبرر".

وأتت الخطوة الإسرائيلية عقب منع أستراليا سياسيًّا إسرائيليًّا من اليمين المتطرف من دخول البلاد حيث كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها خطابات. كما جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا عقب إعلان كانبيرا أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان: إن سحب تأشيرات الدبلوماسيين كان "ردَّ فعل غير مبرر".

وأضافت "بينما نحتاج إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تقوم حكومة نتنياهو بعزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين".

وكانت أستراليا ألغت الاثنين تأشيرة دخول السياسي الإسرائيلي سيمحا روتمان، الذي ينتمي إلى حزب "الصهيونية الدينية" المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو.

وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بورك: إن أستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى أراضيها لزرع "الفرقة".

وردًّا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إنه سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وطلب من سفارة بلاده في كانبيرا أن تدرس "بعناية أي طلب رسمي أسترالي لتأشيرة دخول إلى إسرائيل".

وإلى جانب أستراليا، أعلنت مؤخرًا دول عدة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعززت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجوم نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، هذه السياسات الداعمة للفلسطينيين.