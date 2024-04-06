زيلينسكي يحذر الغرب من نفاد صواريخ بلاده

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت، يوم السبت، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة حزمة مساعدات كبيرة تشتد الحاجة إليها، وإنه لا يزال يعتقد أن الكونغرس سيوافق عليها.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية نُشر جزء منها على موقعه على الإنترنت "ما زلت أعتقد أن الكونغرس الأمريكي سيصوت لصالحنا"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأشار الرئيس زيلينسكي إلى أن الصواريخ الدفاعية الأوكرانية ربما تنفد إذا استمرت الوتيرة الحالية للهجمات الروسية.

وبين أنه "إذا واصلوا توجيه ضربات يومية (لأوكرانيا) بنفس الطريقة التي اتبعوها على مدى الشهر الماضي، فقد تنفد صواريخنا، شركاؤنا على علم ذلك".