للمرة الثالثة خلال أسبوع.. تعرّض مدرسة يهودية لإطلاق نار في كندا

تعرضت مدرسة يهودية في مونتريال لإطلاق نار، اليوم الأحد،، في ثالث مرة تتعرض فيها مدرسة يهودية لإطلاق نار في المدينة خلال أقل من أسبوع وسط تصاعد للتوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما ذكرته الشرطة الكندية.

ولم يصب أحد بأذى، لكن واجهة مدرسة "يشيفا جيدولا" في مونتريال تعرَّضت لأضرار.