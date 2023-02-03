بالتزامن مع زيارته لباريس.. رجل أعمال مقرب من نتنياهو يخسر مقعده النيابي

كما أشار مؤيدوه إلى أن النائب أقام "خطوطا هاتفية ساخنة ومراكز مساعدة للناخبين الذين يجدون صعوبة في التصويت إلكترونيا".



وقال المجلس إنه "تمكن بذلك وفي مخالفة للنظام أن يعرض عليهم التصويت بدلا منهم عبر الإنترنت".



يمين راديكالي إسرائيلي



وميير حبيب (61 عاما) رجل أعمال فرنسي إسرائيلي ناجح مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وكان لفترة طويلة أحد داعميه في فرنسا حتى في معارضة المواقف الدبلوماسية لباريس.



ولا يخفي الرجلان هذه الصداقة الطويلة الأمد. ففي الانتخابات التشريعية في 2017 سجل بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء حينذاك مقطع فيديو لدعمه، يظهر فيه مبتسما إلى جانبه. وتم بث التسجيل على حساب المرشح على تويتر.



وانتخب حبيب منذ 2013 في الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج، وهو معروف في الجمعية الوطنية باستخدامه لغة اليمين الديني الإسرائيلي الراديكالي.



وفي 2022، لم يتردد في إشراك حاخامات في حملته للانتخابات التشريعية.



ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، يخضع للتحقيق بتهمة "اختلاس أموال عامة". ويشتبه المحققون بوجود مخالفات في رواتب مساعديه في البرلمان.