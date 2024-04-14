محللون: الهجوم الإيراني أظهر تردد بايدن في إدارة ملف الشرق الأوسط

اعتبر محللون الهجوم الإيراني على إسرائيل بمثابة تحدٍ كبير لقدرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التعامل مع الديناميكيات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، وفق موقع "بزنس إنسايدر".

وقال الموقع الأمريكي، في تقرير له، إن إيران أطلقت سلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة مستهدفةً إسرائيل، في تصعيد للتوترات في الشرق الأوسط، رغم تحذيرات الولايات المتحدة.

ولفت الموقع إلى أن الهجوم الإيراني سلط الضوء أيضًا على الوضع غير المستقر في الحرب الدائرة في غزة.

وجاء الهجوم الإيراني ردًا على غارة جوية إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، أدت إلى مقتل جنرالين إيرانيين وخمسة ضباط، وفق مسؤولين إيرانيين.

وكان الرئيس جو بايدن قد تحدث عن مثل هذا الرد، متوقعًا عدوانًا إيرانيًا على إسرائيل.