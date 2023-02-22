رويترز: أردوغان يميل لإجراء الانتخابات في يونيو

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين، لم تكشف عن هوياتهم، قولهم، اليوم الأربعاء، بأن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تميل لإجراء الانتخابات في البلاد في يونيو حزيران، بعد أن تراجعت عن فكرة تأجيلها بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا هذا الشهر.

وقال أردوغان، الذي يسعى لتمديد حكمه ليدخل عقده الثالث، الشهر الماضي، إنه سيُبكر موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مايو أيار تجنبا للعطلات في يونيو حزيران.

وبعد أيام من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير شباط وتسبب في مقتل أكثر من 42 ألفا، قال مسؤول إن الكارثة تسببت في وجود "صعوبات جمة" أمام إجراء الانتخابات في موعدها، أما الآن فيقول المقربون من الرئيس إن الحكومة لم تعد تؤيد فكرة التأجيل.