اعتقال ترامب.. الولايات المتحدة تستعد للثلاثاء الكبير

تستعد الولايات المتحدة اليوم لحدث قد يكون غير مسبوق يتمثل بتوجيه لائحة اتهام جنائية أو حتى اعتقال رمزي للرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة تسليمه مبلغا من المال في العام 2016 لممثلة أفلام إباحية يعتقد أنه كان على علاقة بها.

ومستندا على تسريبات من النيابة العامة في نيويورك، توقع ترامب "توقيفه" الثلاثاء بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية بحقه، داعيا مؤيديه للتظاهر.

وفي حال اعتقل ترامب أو وجهت له تهم جنائية، فسيمثل ذلك سابقة في التاريخ الأمريكي، إذ لم يسبق قط توجيه اتهام جنائي لرئيس أمريكي سواء في منصبه أو حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.