تقرير يتهم إيران بتدريب ميليشيا الحوثيين على مهاجمة السفن

كشف تقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية أن أفراد ميليشيا الحوثيين، المسؤولين عن إطلاق الصواريخ على سفينة تابعة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر، خضعوا للتدريب في أكاديمية بحرية إيرانية مرموقة، بحسب مصادر استخباراتية في إيران.

وقالت الصحيفة نقلاً عن المصادر إن نحو 200 من عناصر ميليشيات الحوثيين أُرسلوا إلى أكاديمية خامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية في زيبا كينار على ساحل بحر قزوين لتلقي التدريبات لمدة 6 أشهر تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأوضحت أن الأكاديمية، التي تأسست العام 2013، هي بمثابة المؤسسة الأساسية لجميع التدريبات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك تدريب وكلاء إيران.

وذكرت أن الدورة الأولى لعناصر ميليشيات الحوثيين في العلوم والتكنولوجيا البحرية بدأت، في يناير 2020، بشكل سرّي لضمان عدم تسريب المعلومات.

وقال غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، إنه يعتقد أن السفينة (HMS Diamond) استهدفت، عمدًا، من قبل ميليشيات إيران.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا كانت تنوي شنَّ ضربات انتقامية ضد أهداف برية في اليمن، الأربعاء الماضي، بعد أن تم إسقاط صواريخ وطائرات مسيّرة في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، يعتقد أن ميليشيات الحوثيين أطلقتها دعمًا لحركة حماس.

وأطلق تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة دوريات في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية.

وحذّر التحالف، في 3 يناير، من أن "الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي في المنطقة".