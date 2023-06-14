وفد أفريقي يلتقي بوتين السبت لبحث تسوية سلمية للحرب

أعلن مسؤول روسي الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين يستقبل وفدا من 7 دول أفريقية، يوم السبت المقبل، لمناقشة تسوية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، إن "بوتين سيستقبل في مدينة سان بطرسبرغ، بتاريخ 17 يونيو وفدا من 7 دول أفريقية لمناقشة مبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا".

ومن المنتظر، أن يجري الوفد الأفريقي في 16 من الشهر الحالي، محادثات مع القيادة الأوكرانية في كييف.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، شنت روسيا هجوما على أوكرانيا لا يزال مستمرا إلى الآن.