وفد أفريقي يلتقي بوتين السبت لبحث تسوية سلمية للحرب

وفد أفريقي يلتقي بوتين السبت لبحث تسوية سلمية للحرب

إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن مسؤول روسي الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين يستقبل وفدا من 7 دول أفريقية، يوم السبت المقبل، لمناقشة تسوية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، إن "بوتين سيستقبل في مدينة سان بطرسبرغ، بتاريخ 17 يونيو وفدا من 7 دول أفريقية لمناقشة مبادرة لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا".

ومن المنتظر، أن يجري الوفد الأفريقي في 16 من الشهر الحالي، محادثات مع القيادة الأوكرانية في كييف.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، شنت روسيا هجوما على أوكرانيا لا يزال مستمرا إلى الآن.

الحرب الروسية الأوكرانية

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