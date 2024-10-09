إيران تتهم إسرائيل بـ"التأثير الشرير" على الانتخابات الأمريكية

اتهمت طهران إسرائيل بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي الوقت ذاته، نفت طهران، في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، محاولة إيران التدخل في هذه الانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن بقائي قوله خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قوله إن إسرائيل تسارع في "جر المنطقة برمتها إلى حرب شاملة"، وإنها تعمل على "التأثير الشرير على نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة".

وأضاف بقائي: "في الوقت نفسه، ربما تتهم المؤسسات الأمنية الأمريكية إيران زوراً بالتدخل في شؤون أمريكا الداخلية"، مؤكدا عدم صحة هذه الاتهامات.

وقال مسؤولون في المخابرات الأمريكية مؤخراً إن دولاً أجنبية مثل روسيا وإيران والصين تخطط لاستغلال الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة لتقويض الثقة في العملية الديمقراطية في البلاد.

وأضاف المسؤولون، يوم الاثنين، أن الجهود الخارجية لتقويض الديمقراطية الأمريكية ستستمر بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع تركيز حملات التأثير على التشكيك في مصداقية نتائج الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع.