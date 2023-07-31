المجلس العسكري في النيجر: الحكومة سمحت لفرنسا بشن ضربات

قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، الأسبوع الماضي، إن الحكومة التي تمت الإطاحة بها سمحت لفرنسا بتنفيذ ضربات لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم.

وأدلى بهذه التصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري، العقيد أمادو عبد الرحمن، الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي.

والأحد، فرضت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر على القادة العسكريين الجدد في النيجر.

وهددت المجموعة، باستخدام القوة إذا لم يعد الرئيس محمد بازوم الذي أطيح به من السلطة، بعد انقلاب من الحرس الرئاسي.

وجاء رد "مجموعة إيكواس" المؤلفة من 15 دولة، تزامنا مع إضرام مؤيدي المجلس العسكري في نيامي عاصمة النيجر النار في الأعلام الفرنسية ورشقهم مبنى سفارة فرنسا بالحجارة، مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأظهرت صور حرائق عند أسوار السفارة الفرنسية ومصابين يُنقلون إلى سيارات إسعاف، بينما أرجلهم ملطخة بالدماء.