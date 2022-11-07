أوكرانيا: لم نرفض قط التفاوض مع روسيا ونريد التحدث مع خليفة بوتين

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، إن كييف لم ترفض قط التفاوض مع موسكو، وإنها مستعدة لإجراء محادثات مع رئيس روسيا المستقبلي، ولكن ليس فلاديمير بوتين.

وتأتي تعليقات ميخايلو بودولياك على "تويتر" عقب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، يوم السبت، ورد فيه أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت تحث قادة أوكرانيا سرا على الإشارة إلى أنها منفتحة على التفاوض مع موسكو.

وكتب بودولياك على "تويتر": "لم ترفض أوكرانيا التفاوض قط. موقفنا من التفاوض معروف ومعلن"، قائلا إن روسيا ينبغي أن تسحب قواتها من أوكرانيا أولا.

وأضاف: "هل بوتين مستعد؟ قطعا لا. لذلك، نحن واضحون في تقييمنا.. سنتحدث مع الرئيس القادم لروسيا".