نتنياهو: التحريض على العصيان مخالف للديمقراطية

عقدت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، جلستها الأسبوعية، اليوم الإثنين، بعد أن تم تأجيلها بسبب الحالة الصحية التي تعرض لها نتنياهو ودخوله المستشفى للعلاج.

وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها نتنياهو على الملأ منذ خروجه، أمس الأحد، من مستشفى شيبا في رمان غان بالقرب من تل أبيب، بعد زرع جهاز لتشخيص اضطراب دقات القلب في جسده.

وفي بداية الاجتماع، أشار نتنياهو إلى المناقشات التي دارت في لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست، حول تقليص قانون "سبب المعقولية"، وإجراءات الاحتجاج على خطة إضعاف القضاء من قبل جنود الاحتياط الذين أعلنوا عدم قيامهم بالواجب.

وقال إن "الادعاء بأنه بسبب تعديل قانون المعقولية، من المحتمل أن تنهار الديمقراطية الإسرائيلية، هو منفصل عن الواقع، وهدفه كله تخويف الجمهور"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف: "بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الديمقراطية يخضع لحكومة منتخبة وليس العكس. وفي النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك، وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري".