بعد اتهامه بمعاداة السامية.. ماسك يصل إلى إسرئيل

أفاد خبير في تتبع حركة الطائرات بأن الملياردير إيلون ماسك وصل إلى تل أبيب، اليوم الاثنين، في مستهل زيارة يعتزم قادة إسرائيليون لفت انتباهه خلالها إلى محنة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ومناقشة تفاقم معاداة السامية على الإنترنت.

وأعلن مكتب رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ أمس الأحد أن ماسك سيأتي للقاء الرئيس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيلتقي أيضًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولم يعلق مكتب ماسك بعد.

وقال آفي شارف الخبير في حركة الطيران لدى صحيفة هآرتس الإسرائيلية عبر منصة إكس‭ ‬للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها ماسك أن طائرة تقل الملياردير الذي يدير أيضًا تسلا وسبيس إكس هبطت في الصباح.