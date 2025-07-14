أكبر تعديل منذ بدء الحرب.. زيلينسكي يقترح وزيرا جديدا للدفاع

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، تعيين رئيس الوزراء دينيس شميغال وزيرا للدفاع في تعديل حكومي لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي إن "الخبرة الهائلة التي يتمتع بها دينيس شميغال ستكون مفيدة بالتأكيد كوزير للدفاع في أوكرانيا"، فيما اقترح تعيين وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو رئيسة للحكومة.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي يناقش مع المبعوث الأمريكي الدفاع الجوي ومشتريات الأسلحة

وتم تعيين شميغال رئيسا للوزراء في العام 2020، وقاد الحكومة خلال جائحة كوفيد-19، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

ومن المتوقع أن يصبح وزير الدفاع الحالي رستم عمروف سفيرا في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي.

يأتي هذا التعديل، وهو الأكبر منذ بدء الحرب مع روسيا، بعد أشهر من الانتكاسات التي تعرضت لها القوات الأوكرانية على الجبهة وتصعيد الغارات الجوية الروسية على المدن الأوكرانية.

أخبار ذات علاقة جاسوس سابق.. من هو كيريلو بودانوف المرشح لخلافة زيلينسكي؟

ويحتاج تعيين شميغال إلى موافقة البرلمان الذي أيد إلى حد كبير زيلينسكي منذ بدء الحرب، ومن المتوقع أن يدعم اختياره في حال عدم حدوث أي مفاجآت.