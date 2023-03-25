مسؤول أوروبي يؤكد صعوبة الاستحواذ على الأصول الروسية

قال رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة بالاستحواذ على الأصول الروسية، إن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي تبلغ حوالي 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.

وقال الدبلوماسي السويدي أندرس أنليد في مقابلة أجرتها معه "فرانس برس" في ستوكهولم، الجمعة: "ما من شيء بسيط" عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوروبا تريد أن "تبتكر" طرقًا لذلك.

وتابع: "من يخوت الأوليغارش إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، هناك ثروة هائلة يمكن مصادرتها، لكن الاستحواذ عليها بطريقة قانونية مسألة أسهل قولًا منها فعلًا".

وقال أنليد بعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي: "إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات".

وطعن العديد من المواطنين الروس المستهدفين بالعقوبات أمام القضاء. وفي إحدى القضايا البارزة، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في أوائل آذار/مارس، أمرًا مؤقتًا بتعليق جزء من العقوبات المفروضة على سائق سباقات الفورمولا 1 الروسي نيكيتا مازيبين. وهو نجل المالك والرئيس التنفيذي لشركة أورالكيم Uralchem المصنعة للمنتجات الكيماوية.

وأكمل أنليد قائلاً: "هذا لا يعني سوى أن اتحادنا الأوروبي هو اتحاد مبني على سيادة القانون".