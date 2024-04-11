علم فلسطين بجوار "القدس".. تحديث في "آيفون" يغضب الإسرائيليين

ونقلت عن مصادر في "أبل" أن التحديث الجديد الذي يظهر العلم الفلسطيني ليس متعمدًا، وأن الشركة تعهدت بمعالجة الموضوع.

وتابعت أن الشركة العملاقة تواجه انتقادات حادة في إسرائيل على هذه الخلفية، بعد أن لاحظ مستخدمون أنه في اللحظة التي تبدأ بكتابة كلمة القدس يظهر الرمز التعبيري لعلم فلسطين.

وأردفت: "بداية الضجة حدثت حين كتبت مذيعة بريطانية يهودية، هي راشيل رايلي، عبر حسابها على (إكس) أنها لاحظت ظهور "إيموجي" العلم الفلسطيني، حين كتبت كلمة القدس".

وأوضحت أنه حين تكتب اسم أية مدينة أخرى لا يتكرر الأمر؛ إذ لا تظهر أعلام الدول إلا حين يُدون المستخدم حروفا باسم دولة وليست مدينة؛ ما أثار لديها شعورًا بأن هناك معايير مزدوجة تنتهجها "أبل" ضد إسرائيل.

وذكرت القناة الإسرائيلية أيضًا، أن رايلي توجهت للشركة وطالبتها بتقديم تفسير لهذا الأمر، وأبلغتها أن هناك نوعا من معاداة السامية.

من جهتها، تساءلت صحيفة "معاريف" ما إذا كان الأمر ينم عن "معاداة للسامية" من جانب "أبل"، وقالت إن "الإيموجي" أثار عاصفة من الانتقادات بين مستخدمي هواتفها الذكية.