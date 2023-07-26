الجنرال تشياني في مواجهة الرئيس بازوم.. ماذا يحدث في النيجر؟

رغم أن الصورة في نيامي ضبابية والمعلومات شحيحة، إلا ما يحدث يشبه إلى حد كبير محاولة انقلاب على الطريقة الأفريقية، التي قد لا يكفي لنجاحها احتجاز الرئيس داخل قصره، ما لم تكن هناك مباركة من كبار الضباط، إذ يلعب ولاء قادة الجيش والوحدات دورًا حاسمًا في إنقاذ الرئيس حال كان مدبر المحاولة الانقلابية "غير مرغوب فيه"، أو لم ينسق معهم من قبل، وتميل الكفة لصالح رفاق السلاح كلما كان قائد الانقلاب معروفًا ومقنِعًا.

بداية التمرد

تشير الأنباء الواردة من النيجر، إلى أن عناصر الحرس الرئاسي، تحركوا في الساعة السادسة صباحًا، حيث احتجزوا الرئيس محمد بازوم بمقر إقامته، كما منعوا لاحقًا وصول أمنه الخاص.