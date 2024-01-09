البنتاغون يعلن إصابة لويد أوستين بالسرطان

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أُدخل المستشفى لإصابته بسرطان البروستاتا.

وفي وقت لاحق، قال مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في الولايات المتحدة إن وزير الدفاع الأمريكي خضع لعملية جراحية يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول بعد أن كشف فحص عن إصابته بسرطان البروستاتا.



ويأتي ذلك، بعد أن طالب مشرعون أمريكيون وزارة الدفاع "البنتاغون"، بتقديم إجابات مقنعة حول غياب الوزير لويد أوستن عن عمله، إثر دخوله إلى المستشفى دون علم البيت الأبيض، رافضين التبريرات التي قدمها الوزير، بشأن الغياب الذي أثار حالة من الجدل.

وقال "البنتاغون" في وقت سابق، إن "كبار الموظفين كانوا على علم بدخول أوستن إلى المستشفى في الثاني من هذا الشهر، لكنهم لم يبلغوا بذلك البيت الأبيض أو الكونغرس أو نائب وزير الدفاع".

ورفضت نائب رئيس لجنة المخصصات واللجنة الفرعية للدفاع في مجلس الشيوخ سوزان كولينز، أن تبقى حالة الوزير "محاطة بالسرية"، رغم أن الولايات المتحدة "تتعامل مع قرارات عسكرية خطيرة للغاية بما في ذلك الهجمات التي تتعرض لها القوات من قبل وكلاء مدعومين من إيران، والحرب في الشرق الأوسط، والحرب الروسية على أوكرانيا".

بدروه، استهجن "سيث مولتون" النائب الديمقراطي وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب غياب الوزير عن عمله، قائلا، إنه "لمن المذهل حدوث هذا الأمر مع وزير الدفاع في وقت لم يكن نائبه يعلم في ذلك، فضلا عن علم الرئيس".

كما طالبت النائب الجمهورية "إليز ستيفانيك" الوزير أوستن بالتنحي، في حين دعا عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جي دي فانس إلى إقالته.